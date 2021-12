1 Der Einbruch ereignete sich am Dienstagabend in der Kastellstraße in Köngen. Foto: imago images/Fotostand

Die Täter verursachten in der Wohnung in der Kastellstraße in Köngen (Kreis Esslingen) einen Schaden in Höhe von 2000 Euro.















Köngen - In der Kastellstraße hat am Dienstagabend ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Täter brach den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 18.30 Uhr die Terrassentür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchte mehrere Schränke nach möglicher Beute. Ob der Täter etwas entwendet hat, steht noch nicht fest. Allerdings richtete er einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro an.