1 Das Polizeirevier Kirchheim hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Daniel Maurer/dpa/Daniel Maurer

Ein noch unbekannter Einbrecher ist am vergangenen Wochenende in eine Kirchheimer Firma eingebrochen und hat Bargeld aus einem Tresor entwendet.















Eine Firma in der Lise-Meitner-Straße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am vergangenen Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte laut Polizei durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Im Inneren brach er gewaltsam weitere Türen und Mobiliar auf.

Mit Bargeld aus einem Tresor machte sich der Einbrecher aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.