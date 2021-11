In Recyclingunternehmen eingebrochen

Einbruch in Kirchheim unter Teck

1 Bei dem Einbruch wurden mehrere Gegenstände entwendet (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Recyclingunternehmen in Kirchheim unter Teck eingebrochen (Kreis Esslingen), es wurden mehrere Elektrogeräte entwendet.















Kirchheim unter Teck - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Recyclingunternehmen in der Nürtinger Straße eingebrochen.

Zwischen 19.00 Uhr und 07.55 Uhr wurden auf dem Gelände laut Polizeibericht drei Werkstätten und ein Bürocontainer aufgebrochen. Es wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro.

Zum Schaden kann nach Angaben der Polizei noch keine Aussage getroffen werden. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.