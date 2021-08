1 Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchten nach den Verdächtigen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Noch unbekannte Täter haben wohl in der Nacht zum Montag versucht, in ein Einfamilienhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einzubrechen. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen in den Wald.

Kirchheim - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Münzen in Kirchheim einzubrechen. Anwohner alarmierten gegen 23.50 Uhr die Polizei, da sie den Schein einer Taschenlampe und verdächtige Geräusche auf dem Grundstück bemerkt hatten. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten zwei Tatverdächtige in den angrenzenden Wald.

Polizeihubschrauber sucht Tatverdächtige

Anschließend suchten die Einsatzkräfte mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nach den Verdächtigen. Die Suchaktion blieb allerdings erfolglos. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei dürfte es den Einbrechern nicht gelungen sein, in das Gebäude einzudringen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.