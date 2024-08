Einbruch in Kirchheim: Unbekannter stiehlt Schmuck aus Wohnung

1 Der Täter konnte unerkannt fliehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Krimineller dringt am Donnerstag über eine Balkontür in eine Wohnung in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein. Dort entwendet er verschiedene Wertgegenstände. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.











Eine unbekannte Person ist am Donnerstag zwischen 22 und 23.15 Uhr in eine Wohnung in Kirchheim eingebrochen. Über eine Balkontüre verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Gebäude im Waldheimweg, teilt die Polizei mit.

Dort stahl er Schmuck und andere Wertgegenstände. Nach der Tat gelang es dem Einbrecher, unerkannt zu fliehen. Nun ermittelt das Polizeirevier Filderstadt.