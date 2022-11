Einbruch in Kirchheim Unbekannter stiehlt Bargeld aus Diskothek

In der Zeit zwischen Dienstag, 13.15 Uhr, und Mittwoch, 14.15 Uhr, ist ein Einbrecher in eine Diskothek am Postplatz in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingedrungen. Er erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe.