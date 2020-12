Unbekannter steigt in Schulgebäude ein

Einbruch in Kirchheim

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Pixabay

Am Sonntagabend ist ein unbekannter Täter in eine Kirchheimer Schule (Kreis Esslingen) eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Kirchheim - Ein unbekannter Täter ist am Sonntagabend in eine Schule in der Kirchheimer Fabrikstraße (Kreis Esslingen) eingebrochen. Laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der Täter gegen 19.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude. Im Anschluss hebelte er gewaltsam die Türe zum Sekretariat auf und durchwühlte sämtliche Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.