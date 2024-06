Einbruch in Kirchheim: Unbekannter bricht in Gaststätte ein – 1500 Euro Schaden

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Ein unbekannter Einbrecher hat in den letzten Tagen in Kirchheim zugeschlagen. Beute machte er offenbar nicht, hinterließ aber Sachschaden.











In den vergangenen Tagen hat ein unbekannter Einbrecher in Kirchheim (Kreis Esslingen) in einer Gaststätte zugeschlagen. Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch, berichtet ein Sprecher. Zwischen Samstagnachmittag und Dienstag, 17 Uhr, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und gelangte so in die Gaststätte in der Henriettenstraße. Er flüchtete ersten Erkenntnissen nach ohne Beute, richtete aber Schaden Euro an.