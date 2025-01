Einbruch in Kirchheim: Unbekannter bricht in Firma ein – und wird von Nachbar verjagt

Unbekannter bricht in Firma ein – und wird von Nachbar verjagt

Einbruch in Kirchheim

1 Der Unbekannte brach mutmaßlich durch ein Fenster ein. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Am frühen Freitagmorgen ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in den Bürotrakt eines Unternehmens eingebrochen. Ein Angestellter eines benachbarten Geschäfts verjagte den Einbrecher.











Link kopiert

Ein Zeuge hat am frühen Freitagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Einbrecher verjagt. Wie die Polizei berichtet, war gegen 3.50 Uhr ein Unbekannter über ein Fenster in den Bürotrakt eines Unternehmens eingebrochen.

Im Innern suchte er nach Bargeld, ob er dabei Gegenstände erbeutete ist noch unklar. Ein Angestellter eines benachbarten Geschäfts bemerkte die Tat und sprach den Einbrecher an. Daraufhin flüchtete dieser.