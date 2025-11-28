Einbruch in Kirchheim: Unbekannte stehlen Bargeld und reißen Tresor aus der Wand – Polizei ermittelt

1 Die Einbrecher rissen einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people

In Kirchheim (Kreis Esslingen) sind in der Nacht zum Freitag Unbekannte in ein Geschäft eingebrochen und haben Geld aus den Kassen, sowie einen Tresor gestohlen.











﻿ Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Ladengeschäft in der Sudetenstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei scheiterten die Täter zunächst mit einem Einbruchsversuch an der Haupteingangstür.

Daraufhin suchten sie einen anderen Zugang und drangen mit Gewalt über eine Nebentür ein. Im Geschäft fanden die Ermittler mehrere geschlossene Behältnisse ebenfalls aufgebrochen vor.

Die Täter hatte Bargeld aus den geöffneten Behältern gestohlen und außerdem einen fest verankerten Tresor aus der Wand gerissen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren und dokumentierten die Schäden im gesamten Verkaufsraum.