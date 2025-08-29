Einbruch in Kirchheim: Unbekannte brechen in Kindergarten ein

1 Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos. (Symbolfoto) Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com

Zwei noch Unbekannte sind am Donnerstagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) in einen Kindergarten eingebrochen. Ein Zeuge schlug die Einbrecher offenbar in die Flucht.











﻿ Zwei Unbekannte sind am Donnerstagabend in einen Kindergarten in der Freiwaldaustraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Zeuge die beiden kurz nach 20 Uhr.

Er sah sie über den Spielplatz zum wohl offenstehenden Hintereingang laufen und in das Gebäude verschwinden. Als er die Eindringlinge ansprach, flüchteten sie über den Zaun in Richtung Bulkesweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden schon gegen 19 Uhr am und im Gebäude gesehen worden waren. Laut Beschreibung handelte es sich um zwei Jungs, vermutlich Kinder oder Jugendliche. Einer war etwas größer, der andere kleiner. Beide trugen dunkle Kleidung, wobei einer ein helles Oberteil und der andere ein dunkles Sweatshirt anhatte. Ob die Täter etwas entwendet oder beschädigt haben, ist noch unklar. Die Feuerwehr sicherte nach dem Einbruch das Gebäude. Das Polizeirevier Kirchheim führt die weiteren Ermittlungen.