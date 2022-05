1 Der Einbrecher hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf. Foto: dpa/Horst Ossinger

Am Wochenende brachen Diebe in ein Firmengebäude in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein und stahlen eine Kasse. Auch in Nürtingen gab es einen ähnlichen Vorfall. Hier wurde vermutlich nichts gestohlen.















In eine Firma in der Marie-Curie-Straße ist im Laufe des Wochenendes laut Angaben der Polizei eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, acht Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort brach er mehrere Schränke auf. Dabei stieß er auf eine Kasse, die er ausplünderte. Anschließend entkam er ungesehen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Nürtingen

In Nürtingen wurde laut Polizeiangaben am Samstag ebenfalls in ein Firmengebäude eingebrochen. Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 7.15 Uhr in eine Firma in der Fabrikstraße in Zizishausen eingebrochen. Über eine aufgehebelte Tür verschaffte sich der Täter Zugang zum Gebäude. Im Inneren brach er weitere Türen auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Einbrecher hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 2 000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.