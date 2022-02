1 Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

In einer Gaststätte in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) wurden am Wochenende mehrere Spielautomaten sowie die Kasse aufgebrochen. Es ist ein Sachschaden von rund 6.500 Euro entstanden.















Kirchheim/Teck - Auf Bargeld hatten es Unbekannte, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in der Alleenstraße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen sind. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher zwischen 21.45 Uhr und 11.20 Uhr über ein Fenster an der Gebäuderückseite Zutritt in das Gebäude. Dort brachen sie die Kasse und mehrere Spielautomaten auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 6.500 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.