1 Der Einbrecher konnte noch nicht gefasst werden. Foto: picture alliance / Kai Remmers

Fette Beute macht ein Einbrecher zwischen Dienstag und Mittwoch bei einem Einbruch in eine Wohnung in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Er erbeutet Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - In eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Villastraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 07.45 Uhr und Mittwoch, 14.50 Uhr, eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei drang der unbekannte Täter gewaltsam über die Wohnungseingangstüre in die Erdgeschosswohnung ein und entwendete Bargeld sowie diversen Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro.

Den Schaden an der Türe schätzt die Polizei ebenfalls auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.