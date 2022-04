1 Wie viel Geld gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Foto: dpa/Nicolas Armer

Der Täter ist in eine Wohnung in der Boschstraße in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.















Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in eine Wohnung in der Boschstraße in Kirchheim unter Teck eingebrochen. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zur Wohnung und durchwühlte dort mehrere Schränke. Der Täter entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.