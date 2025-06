Einbruch in Kirchheim: Kinder stehlen Elektroschrott von Recyclinghof – Polizei stellt Verdächtige

1 Die beiden Kinder kletterten über ein Tor auf das Gelände des Recyclinghofs. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Cavan Images

Die Polizei hat am Dienstagabend zwei Kinder und einen 18-Jährigen gestellt, die an einem Einbruch auf das Gelände eines Recyclinghofs in Kirchheim beteiligt waren.











Zwei Kinder sind am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr in der Nürtinger Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) in einen Recyclinghof eingebrochen. Ein 18-Jähriger stand laut Polizeibericht offenbar vor dem Gelände Schmiere, während ein Zwölfjähriger und ein Sechsjähriger über ein Tor auf das Gelände kletterten.

Ein Mitarbeiter bemerkte die beiden Kinder, als sie sich am Elektroschrott zu schaffen machten. Die Kinder flüchteten, nachdem der Angestellte sie ansprach, konnten aber kurz darauf von der Polizei außerhalb des Geländes gestellt werden.

Bei der Durchsuchung des Zwölfjährigen fanden die Beamten eine alte E-Zigarette. Die Polizei stellte den Gegenstand sicher. Der 18-Jährige wurde vorübergehend zum Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Die beiden strafunmündigen Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.