Kirchheim - In der Nacht zum Freitag hat es laut Polizei einen Einbruch in den Baumarkt in der Hegelstraße gegeben. Der Täter hebelte das Fenster zwischen 19 Uhr und 6.40 Uhr auf und suchte in einem Schrank nach Diebesgut. Nach Angaben der Polizei wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.