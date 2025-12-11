Einbruch in Kirchheim: Einbrecher durchsucht Wohnung nach Wertsachen

1 Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Unbekannter bricht am Mittwoch in ein Wohnhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein und durchwühlt die Räume nach Wertsachen. Die Polizei ermittelt.











Am Mittwoch ist in ein Wohnhaus in der Straße Badwiesen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Laut ersten Ermittlungen der Polizei gelangte ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch ein Küchenfenster ins Innere. In der Wohnung durchsuchte der Einbrecher die Möbel nach Wertsachen.

Über mögliches Diebesgut liegen der Polizei bisher keine Erkenntnisse vor. Die Tatzeit soll zwischen 15.30 Uhr und 21.15 Uhr gewesen sein.

Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung bereits vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.