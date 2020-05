Einbruch in Kirchheim

1 Die Diebe klauten Alkohol aus einer Gaststätte bei den Kirchheimer Bürgerseen. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Maurer

In der Gaststätte bei den Kirchheimer Bürgerseen wurde am Wochenende eingebrochen. Die Unbekannten klauten Alkohol und konsumierten diesen auch vor Ort.

Kirchheim - Am Wochenende hat es laut Polizei in einer Gaststätte bei den Kirchheimer Bürgerseen einen Einbruch gegeben. Die unbekannten Täter sind nach Polizeiangaben zwischen 23 Uhr und 23.40 Uhr in die Gaststätte eingedrungen. Sie hebelten das Fenster auf und durchsuchten die Räume. Geklaut haben die Diebe Alkohol. Einen Teil davon hätten sie laut Polizei bereits vor Ort konsumiert. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.