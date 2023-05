1 Die Einbrecher stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Foto: imago//Schmitt

In der Nacht auf Christi Himmelfahrt sind Einbrecher in eine Firma in Holzgerlingen eingestiegen und haben dort Bargeld gestohlen.















Bislang unbekannte Täter sind in ein Firmengebäude in der Gottlieb-Binder-Straße in Holzgerlingen eingebrochen und haben dort eine Geldkassette gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind die Täter zwischen Mittwoch 18.30 Uhr und Donnerstag 10 Uhr eingestiegen. Wie sie in das Gebäude gelangt waren, ist der Polizei noch unbekannt. Im Innern brachen sie eine Tür zu den Büros der Firma auf. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und entwendeten die Kassette, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Zeugen können sich melden unter der Rufnummer 0 70 31 / 13 13 0.