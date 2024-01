Einbruch in Hochdorf: Unbekannter bricht Spielautomaten in Gaststätte auf

Unbekannter bricht Spielautomaten in Gaststätte auf

Einbruch in Hochdorf

1 Durch eine aufgebrochene Tür gelangte der Einbrecher in die Gaststätte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Ein Unbekannter ist in den vergangenen zwei Wochen in eine Gaststätte in Hochdorf (Kreis Esslingen) eingebrochen. Dort öffnete er gewaltsam Spielautomaten und entwendete Bargeld.











Link kopiert

Ein Unbekannter ist zwischen den Jahren in Hochdorf (Kreis Esslingen) in eine Gaststätte eingebrochen und hat dort Bargeld gestohlen. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, brach der Einbrecher zwischen dem 21. Dezember und Mittwoch gegen 19 Uhr eine Tür der Gaststätte in der Steinbeisstraße auf.

Im Innern öffnete er gewaltsam zwei Spielautomaten und stahl das Bargeld darin. Danach versprühte er den Inhalt eines Feuerlöschers. Die Polizei ermittelt, zum entstandenen Schaden konnten die Beamten noch keine Angaben machen.