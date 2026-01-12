Einbruch in Gelsenkirchen: Verunsicherung bei Bankkunden in Stuttgart: Wie sicher sind Schließfächer?
1
Bei einem spektakulären Coup gelangten die Täter in den Tresorraum der Bank – nun fragen sich Bankkunden, wie sicher die Schließfächer (Symbolbild rechts im Bild) sind. Foto: Polizei Gelsenkirchen/dpa, imago/Swaantje Hehmann

Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen geht es nun um die Frage: Wie sicher sind die Schließfächer?

Bankschließfächer gelten als besonders sicher – vor allem im Vergleich zur Aufbewahrung zu Hause. Doch der spektakuläre Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen über die Weihnachtsfeiertage wirft neue Fragen auf. Die Täter bohrten sich über einen Archivraum in den Tresorraum und plünderten fast alle der 3250 Schließfächer. Eine Tat von beispiellosem Ausmaß, deren Schaden sich auf viele Millionen Euro beläuft. Nicht nur in Gelsenkirchen fragen sich nun viele: Wie sicher sind Bankschließfächer wirklich?

