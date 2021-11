1 Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Kellerfenster auf und gelangte so ins Haus. (Symbolbild) Foto: Foto: Horst Ossinger

Am Freitagabend ist eine unbekannte Person in ein Familienhaus in Frickenhausen eingebrochen. Nachdem sie einen geringen Bargeldbetrag und Schmuck stahl, flüchtete sie, da die Bewohner des Hauses nach Hause kamen.















Am Freitag, zwischen 19.20 Uhr und 21.10 Uhr ist es in Frickenhausen, in der Straße Am Rain, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Kellerfenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangte so ins Haus. Nachdem er den Keller und das Erdgeschoss durchsuchte, wurde er vermutlich durch die nach Hause kommenden Bewohner gestört und flüchtete durch die Hintertür in den Garten nach draußen.



Nach derzeitigem Stand berichtet die Polizei, dass ein geringer Bargeldbetrag und Schmuck entwendet wurde. Über die Höhe des Sachschadens kann sie aber noch keine konkreten Aussagen machen. Zur Spurensicherung werden Experten der Kriminalpolizei hinzugezogen.