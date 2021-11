1 Vermutlich wurde bei dem Einbruch nichts entwendet (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Am Wochenende sind Unbekannte in Frickenhausen (Kreis Esslingen) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.















Link kopiert

Frickenhausen - In der Zeit von Freitag 13.30 Uhr - Samstag 11.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Röntgenstraße in Frickenhausen-Tischardt eingebrochen. Die Täter kletterten laut Polizeibericht zunächst auf einen Balkon auf der Gebäuderückseite und verschafften sich schließlich über die Balkontüre Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Vermutlich wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Spurensicherung wird durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.