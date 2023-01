1 Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Langfinger hatten es in der Nacht auf Montag auf eine Filiale am Marktplatz in Beihingen abgesehen. Wie viel Beute ihnen in die Hände fiel, ist noch unklar.















Einbrecher sind in der Nacht auf Montag in eine Bankfiliale am Marktplatz im Freiberger Ortsteil Beihingen eingestiegen. Die Unbekannten hatten das Fenster eines Büros eingeworfen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und hebelten einen Container auf, in dem sich Münzrollen befanden. Der entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt, der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 08 00 / 110 02 25.