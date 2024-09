Einbruch in Filderstadt: Unbekannte stehlen rund ein Dutzend Tablets aus Schule

1 Der Unbekannte drang über ein Fenster in das Schulgebäude ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Am vergangenen Wochenende ist in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in eine Schule eingebrochen und hat etwa ein Dutzend Tablets gestohlen.











Am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannter in ein Schulgebäude in Filderstadt (Kreis Esslingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei entwendete er rund ein Dutzend Tablets im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Klassenzimmer.

Den ersten Ermittlungen nach öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster, um in die Schule in der Seestraße zu gelangen. Im Inneren wurden zudem mehrere Türen aufgebrochen. Der Einbruch passierte zwischen 17 Uhr am Freitag und 7.30 Uhr am Montag.