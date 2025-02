Einbruch in Filderstadt: Unbekannte brechen Kasse in Metzgerei auf

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Maximilian Koch

In der Nacht zum Mittwoch hat in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein unbekannter Einbrecher Bargeld aus einer Metzgerei in der Harthäuser Hauptstraße gestohlen.











In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Metzgerei in der Harthäuser Hauptstraße in Filderstadt (Kreis Esslingen) eingebrochen. Der Täter verschaffte sich laut Polizei zwischen 19 und 7 Uhr gewaltsam Zutritt, indem er die Eingangstür aufbrach. Im Inneren hebelte er die Kasse auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Anschließend konnte er unerkannt fliehen.

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Experten der Spurensicherung waren vor Ort, nun laufen die Ermittlungen.