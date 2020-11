Einbruch in Filderstadt

1 Bei einem Einbruch in Plattenhardt hat ein Unbekannter Schmuck gestohlen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein Unbekannter ist am Donnerstag in ein Wohnhaus in Plattenhardt (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat dabei Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.

Filderstadt - Auf Schmuck hatte es ein Unbekannter abgesehen, der laut Angaben der Polizei im Laufe des Donnerstags in ein Wohnhaus in Plattenhardt (Kreis Esslingen) eingebrochen ist. Zwischen 9.30 Uhr und 19.45 Uhr verschaffte sich der Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude in der Schönbuchstraße. Im Inneren suchte er nach Stehlenswertem und erbeutete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.