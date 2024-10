Einbruch in Filderstadt: Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft

1 Die beiden Einbrecher hatten ein Fenster im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Filderstadt-Bernhausen eingeschlagen. Foto: imago/Jochen Tack/Jochen Tack

Die Polizei hat einen 24- und einen 33-Jährigen verhaftet. Sie sollen versucht haben, in ein Wohnhaus in Filderstadt-Bernhausen einzubrechen. Zunächst war den beiden Tatverdächtigen die Flucht gelungen.











Ein Fahndungserfolg scheint der Polizei gelungen zu sein: Zwei Tatverdächtige konnten nach einem Wohnungseinbruch am späten Mittwochabend in Filderstadt-Bernhausen festgenommen werden. Der 24- und der 33-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft. Das wird in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen mitgeteilt.

Das war eine unangenehme Begegnung. Der Bewohner eines Hauses in der Poltawastraße in Bernhausen stieß laut Polizei am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr in seinem Garten auf zwei Männer. Sie hatten wohl im Vorfeld eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Gebäudes eingeschlagen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aber nichts.

Nach der unvermuteten Begegnung mit dem Mann machten sich die beiden Täter aus dem Staub. Doch der Bewohner und einige zufällig in der Nähe befindliche Zeugen konnten einen 24-jährigen Verdächtigen einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er ist den Ermittlungsbehörden wegen Eigentumsdelikten bekannt und vorbestraft. Seinem mutmaßlichen Komplizen gelang zunächst die Flucht. Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen konnte der mögliche zweite Täter aber rasch identifiziert werden. Der 33-Jährige ist der Polizei wegen mehrerer Eigentumsdelikte ebenfalls bekannt. Er konnte am Samstag in Bernhausen festgenommen werden.

Die Ermittlungen gegen das Duo, das möglicherweise noch weitere Straftaten begangen haben könnte, dauern weiter an.