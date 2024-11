Einbruch in Filderstadt: Einbrecher verspeist Banane und stiehlt Gegenstände

1 Den Ermittlungen der Polizei zufolge drang der Einbrecher über ein Fenster ein. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people

Ein Unbekannter ist am Samstag in ein Mehrfamilienhaus in Filderstadt (Kreis Esslingen) eingebrochen. Er aß eine Banane und stahl Gegenstände.











In der Hausäckerstraße in Filderstadt hat am Samstag zwischen 9 Uhr und 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag ein Einbrecher zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei hebelte er mit Gewalt ein Fenster auf und gelangte so ins Haus.

Innen stahl er mehrere Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 600 Euro und verspeiste eine Banane, die er gefunden hatte. Die Polizei ermittelt.