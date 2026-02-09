Einbruch in Filderstadt-Bonlanden: Drei Festnahmen nach Bandendiebstahl von Pfandkisten

1 Die Polizei war erfolgreich bei der Festnahme von Dieben (Symbolfoto). Foto: imago stock&people

Nach dem Diebstahl von Hunderten Pfandkisten in Filderstadt-Bonlanden hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Das ist bislang bekannt.











Aufmerksamkeit zahlt sich eben aus: Am Samstagabend hat ein Zeuge beobachtet, wie drei Personen gegen 21.30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Bonlanden ein Metalltor zu einem Lagerplatz aufgebrochen haben nahe einem Supermarkt. Dann haben sie mehr als 450 leere Pfandkisten gestohlen und in ihren Sprinter verfrachtet. Dabei handelte es sich laut Polizei nicht um Getränkekisten, sondern um Pfandkisten anderer Art.

Der Zeuge informierte die Polizei, die den Sprinter nur wenige Hundert Meter weiter in der Bonländer Hauptstraße anhalten konnten. Die drei Personen in dem Fahrzeug wurden vorläufig festgenommen, der Transporter sowie die sich darin befindenden Kisten wurden beschlagnahmt. Damit ist der Tatbestand des schweren Bandendiebstahls erfüllt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 28 Jahre alte Männer sowie eine 24-jährige Frau mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde das Trio am Sonntag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese setzte die beantragten Haftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Polizei prüft nun, ob diese einzeln oder in anderen Verbünden für weitere Straftaten in verschiedenen Bereichen verantwortlich sind.