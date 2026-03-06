Einbruch in Filderstadt: Betrunken und auf Drogen Backwaren und Wechselgeld gestohlen

1 Der Tatverdächtige soll auch Backwaren gestohlen haben. Foto: IMAGO/mix1

Aufmerksame Zeugen beobachten einen Einbruch in eine Bäckerei in Filderstadt-Bernhausen und alarmieren die Polizei. Die Beamten können den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen.











Link kopiert

Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht, am frühen Freitagmorgen in eine Bäckerei in der Karlstraße in Filderstadt-Bernhausen (Landkreis Esslingen) eingebrochen zu sein. Gegen 0.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Tatverdächtige das Schaufenster einschlug und in die Räume einstieg. Die Zeugen informierten sofort die Polizei, wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung trafen Beamte des Polizeireviers Filderstadt den Mann noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts an und nahmen ihn fest. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Wechselgeld aus der Kasse sowie Gebäck, das sie sicherstellten.

Drogentest war positiv

Der Tatverdächtige war deutlich alkoholisiert und stand wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach positiven Vortests musste er eine Blutprobe abgeben und die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den 31-Jährigen.