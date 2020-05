1 Der Einbrecher hinterließ Farbschmierereien und klaute Bargeld. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Maurer

In einen Container einer Freizeitanlage in der Tübinger Straße wurde am Wochenende eingebrochen. Der unbekannte Täter klaute Bargeld.

Filderstadt - Am Wochenende hat es laut Polizei in Filderstadt-Bernhausen einen Einbruch in einen Container einer Freizeitanlage gegeben. In der Tübinger Straße ist in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 20 Uhr, ein unbekannter Täter in den Container eingebrochen. Mit Gewalt verschaffte er sich Zutritt, beschädigte das Inventar mit Farbschmierereien und klaute Bargeld. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.