1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Täter in eine Esslinger Wohnung eingestiegen. Dabei stahl er neben Bargeld noch weitere Wertgegenstände.

Esslingen - Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Esslinger Neckarstraße eingebrochen. Laut ersten Ermittlungen der Polizei hebelte der Einbrecher gegen 13 Uhr die Wohnungstür auf und durchsuchte mehrere Räume. Dabei ließ er neben einem kleineren Bargeldbetrag auch ein neuwertiges Smartphone sowie eine Armbanduhr mitgehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.