Ein Autohaus in der Alleenstraße im Esslinger Stadtteil Zell ist in der Nacht auf Freitag zum Ziel eines Reifendiebs geworden. Der Unbekannte entwendete laut Mitteilung der Polizei im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr am Donnerstagabend und 7.30 Uhr am Freitagmorgen insgesamt drei Sätze Kompletträder, indem er die Fahrzeuge hierfür jeweils auf Steine aufbockte und mit dem Diebesgut im Anschluss unerkannt von dannen zog. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen.