Einbruch in Esslingen: Werkzeuge im Wert von 10.000 Euro von Baustelle gestohlen

Einbruch in Esslingen

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Unbekannte Diebe hatten es auf einer Baustelle in Esslingen kürzlich auf Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro abgesehen. Und auch in Lenningen (Kreis Esslingen) waren Einbrecher unterwegs.











Noch unbekannte Täter haben laut Polizei in den vergangenen Tagen Werkzeuge im Wert von rund 10.000 Euro von einer Großbaustelle an der Ecke Schlachthaus-/Fleischmannstraße in Esslingen gestohlen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf bislang ungeklärte Art und Weise seien die Einbrecher im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, elf Uhr, in einen Kellerraum gelangt und hätten dort unter anderem Akkuschrauber, Winkelschleifer sowie Schlagbohrer und das dazugehörige Zubehör mitgenommen, teilte die Polizei mit.

Unbekannte brechen in Wohnung ein

Auch in Lenningen im Kreis Esslingen kam es kürzlich zu einem Einbruch. Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 15 Uhr, ist nach Angaben der Polizei ein Unbekannter in eine Wohnung in der Adolf-Scheufelen-Straße eingebrochen.

Der Täter habe sich wohl über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Wohnraum verschafft und darin nach stehlenswerten Dingen gesucht. Ob etwas entwendet wurde, stehe noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.