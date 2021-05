Esslinger OB-Wahl 2021 Martin Auerbach tritt für die Linke an

Die Bewerbungsfrist zur Esslinger OB-Wahl am 11. Juli hat begonnen, und gleich zum Auftakt hat mit dem Linke-Stadt- und Kreisrat Martin Auerbach ein weiterer Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Vor ihm hatte bereits der langjährige Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer seine Kandidatur angekündigt. Auerbach will Themen wie Klimaschutz, Verkehrswende, bezahlbaren Wohnraum und Kultur stärker in den Fokus rücken und die Bürger konsequent beteiligen.