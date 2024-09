Einbruch in Esslingen: Unbekannter stiehlt Geld und Zigaretten aus Schreibwarenladen

1 Der Täter hatte es unter anderem auf Glimmstängel abgesehen. Foto: /IMAGO/Christoph Hardt

Ein Einbrecher hebelt in der Nacht auf Mittwoch die Türe eines Geschäfts im Esslinger Stadtteil Hegensberg auf. Das Diebesgut: eine Geldkassette und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.











Eine unbekannte Person ist in der Nacht auf Mittwoch in einen Esslinger Schreibwarenladen eingebrochen. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 7.45 am Mittwoch die Tür des Geschäfts in der Esslinger Straße auf, teilt die Polizei mit.

So gelangte der Einbrecher ins Innere des Gebäudes im Stadtteil Hegensberg. Dort brach er weitere Türen auf und durchsuchte mehrere Räume. Am nächsten Morgen fehlte die Geldkassette des Ladens. Außerdem stahl der Unbekannte Zigaretten. Insgesamt beträgt der Wert des Diebesguts mehrere tausend Euro.