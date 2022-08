1 Der Dieb verschaffte sich über eine offenstehende Balkontür Zutritt zur Wohnung. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen hat ein Unbekannter am Dienstagabend Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Ein noch unbekannter Täter ist am Dienstagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sonnenhalde in Esslingen eingestiegen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Unbekannte zwischen 18 Uhr und 23.30 Uhr über eine offenstehende Balkontür Zutritt zu der Wohnung. Er entwendete Bargeld und flüchtete anschließend. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.