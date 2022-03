Unbekannter steigt in Einfamilienhaus ein

Einbruch in Esslingen

1 Der Täter verschaffte sich über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Haus. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Marks

Am Donnerstagabend ist ein Unbekannter in eine Einfamilienhaus in Esslingen eingebrochen. Er entwendete Schmuck und Uhren.















In ein Einfamilienhaus in der Jakobstraße im Stadtteil Berkheim ist am Donnerstag ein Unbekannter eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 21.10 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster im ersten Stock auf und gelangte ins Gebäude. Dort durchsuchte er das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendete der Täter Schmuck und Uhren und flüchtete anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen.