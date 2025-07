Einbruch in Esslingen: Unbekannter plündert Kasse in Bäckerei

Unbekannter plündert Kasse in Bäckerei

Einbruch in Esslingen

1 Der Einbrecher drang gewaltsam in die Bäckerei ein. (Symbolfoto) Foto: imago/Jochen Tack

In Esslingen ist zwischen Montag und Dienstag ein Unbekannter in eine Bäckerei eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag eine Bäckerei in der Seracher Straße in Esslingen eingebrochen. Zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, hat sich der Einbrecher nach Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum verschafft.

Dort hat er gezielt nach Wertsachen gesucht und die Wechselgeldkasse geplündert. Der Täter konnte dann unerkannt fliehen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde bislang nicht genannt. Die Experten der Kriminalpolizei haben die Spurensicherung übernommen und unterstützen so die Ermittlungen.