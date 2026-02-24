Einbruch in Esslingen: Unbekannter nimmt Tresor aus Firmengebäude mit

1 Der Täter hat einen Tresorg mitgehen lassen. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people

Ein Einbrecher entwendet einen Tresor aus einem Firmengebäude in Esslingen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.











Mit einem Tresor als Beute hat ein Kimineller ein Firmengebäude in Esslingen verlassen. Der Täter ist bislang unbekannt. In dem Fall gibt es laut Polizei aber noch eine weitere ungeklärte Frage.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, muss sich der Vorfall bereits im Laufe des vergangenen Wochenendes in einem Firmengebäude in der Röntgenstraße im Gewerbegebiet in Oberesslingen ereignet haben. Demnach ist der Unbekannte in einem Zeitfenster zwischen Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, eingedrungen. Wie es die Person ins Gebäude geschafft hat, das hat die Polizei eigenen Aussagen zufolge aber noch nicht klären können.

Polizei Oberesslingen ermittelt nach Tresordiebstahl

Aus dem Firmengebäude habe der Einbrecher einen Tresor mitgehen lassen, heißt es im Bericht weiter. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.