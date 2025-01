Einbruch in Esslingen: Unbekannter klaut Lebensmittel und Leergut aus Tafelladen

1 Den Angaben zufolge gelangte der Kriminelle über ein FEnster in den Verkaufsraum. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in Esslingen in einen Tafelladen in der Neckarstraße eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

Unbekannte sind zwischen 16 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag in den Tafelladen in der Neckarstraße in Esslingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drang der Unbekannte über ein entriegeltes Fenster in den Verkaufsraum ein.

Den Angaben zufolge stahl der Einbrecher Leergut und Lebensmittel, diese verstaute er in zwei weiß-rot-blaue Einkaufstaschen und trug seine Beute aus dem Laden. Die Polizei ermittelt.