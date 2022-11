Einbruch in Esslingen

1 Der Täter konnte unerkannt fliehen. Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein bislang Unbekannter bricht am Montag im Esslinger Stadtteil Rüdern in ein Wohnhaus ein und stiehlt Bargeld.















Ein Wohnhaus in der Uhlbacher Straße in Rüdern ist laut Polizeiangaben am Montag von einem Einbrecher heimgesucht worden.

Der Täter verschaffte sich wohl im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr Zutritt zum Gebäude und suchte dort auf allen Etagen nach Wertgegenständen. Dabei fiel ihm offenbar Bargeld in die Hände, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.