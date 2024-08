Einbruch in Esslingen: Unbekannter bricht in Schule ein – Zeugen gesucht

1 Ein Unbekannter ist in eine Schule in Esslingen eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In eine Schule in Esslingen ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein noch unbekannter Einbrecher ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in der Flandernstraße in Esslingen eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach den Angaben der Beamten drang der Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 6 Uhr über eine Zugangstür ins Gebäude ein. Im Erdgeschoss hebelte der Täter einige Möbel auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zwar nichts, der entstandene Schaden dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen.

Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/399-033-0 zu melden.