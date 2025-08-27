Einbruch in Esslingen: Unbekannter bricht in Recyclinghof ein – Kompressor gestohlen

1 Der Unbekannte brach einen Container auf und entwendete daraus einen Kompressor. (Symbolfoto) Foto: imago/Jochen Tack

Die Polizei ermittelt, nachdem in der Nacht zum Mittwoch ein Unbekannter in Esslingen auf das Gelände eines Recyclinghofs eingebrochen ist.











Link kopiert

In Esslingen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Unbekannter in den Recyclinghof in der Hohenheimer Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Kompressor aus einem Container gestohlen.

Demnach passierte der Einbruch zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch. Der Kriminelle drang zunächst auf das Gelände ein und brach dann den Container mit Gewalt auf.

Den dadurch entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg ermittelt zu dem Einbruch.