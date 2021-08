Großeinsatz der Feuerwehr in Esslingen Verpuffung bei Säureunfall in Firmengebäude – Zwei Verletzte

In einem Firmengebäude in Esslingen ist es am Montagmorgen zu einer Verpuffung bei einem Unfall mit Chemikalien gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.