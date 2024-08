Einbruch in Esslingen: Unbekannter bricht in Gaststätte ein

1 Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in Esslingen eingebrochen. Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in der Köngener Straße in Esslingen eingebrochen. Gegen 3.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen verschaffte sich der Unbekannte über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen und verließ diese wenige Minuten später wieder. Mehrere Zeugen, die auf den Einbruch aufmerksam geworden waren, verständigten die Polizei.

Fahndung bleibt ohne Erfolg

Bei der anschließenden Fahndung, bei der die Beamten mit mehreren Streifenwagen im Einsatz waren, konnte nach Angaben der Polizei jedoch keine verdächtige Person mehr angetroffen werden. Zum Wert möglichen Diebesguts könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, heißt es von der Polizei. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.