Einbruch in Esslingen: Unbekannter bricht Gartenhütten auf

1 Die Polizei ermittelt nach den Einbrüchen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen zwei Gartenhütten in Esslingen aufgebrochen. Unter anderem stahl er eine Wasserpfeife.











In Esslingen hat ein Unbekannter mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei schlug der Kriminelle zwischen 15 Uhr am Mittwoch und 20 Uhr am Donnerstag auf zwei umzäunten Grundstücken in der Eichendorffstraße zu.

Der Täter drang über eine Tür und ein Fenster in die Gartenhäuser ein und durchwühlte diese nach Beute. Unteranderem stahl er eine Wasserpfeife.