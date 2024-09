Einbruch in Esslingen: Unbekannter bricht Auto auf und stiehlt Handtasche – Zeugen gesucht

Einbruch in Esslingen

1 Der Unbekannte schlug eine Scheibe ein und stahl eine Handtasche. (Symbolfoto) Foto: imago images/Thomas Rathay

Ein Unbekannter hat am Sonntag innerhalb kürzester Zeit eine Handtasche aus einem Auto in Esslingen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.











In der Brunnenstraße in Esslingen-Berkheim hat am Sonntag innerhalb einer Viertelstunde ein Unbekannter eine Handtasche aus einem geparkten Auto gestohlen. Nach Angaben der Polizei befanden sich darin ein Smartphone und ein Portemonnaie.

Der Unbekannte schlug zwischen 11.55 Uhr und 12.10 Uhr eine Scheibe ein und stahl die Handtasche. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 22 02 63 0 um Zeugenhinweise.